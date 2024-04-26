Зеленский снял с должности командующего ВСУ Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины, — сказано в публикации.

Теперь он возглавит администрацию Государственной специальной службы транспорта. Его предшественник на этом посту Богдан Бондарь ушел в отставку.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины арестовал министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Его обвиняют в незаконном завладении государственной землей стоимостью около 680 млн рублей.

Свою вину в суде он не признал, но пообещал сотрудничать со следствием. По словам Сольского, дело касается событий 2017–2018 годов, когда он был адвокатом, а не чиновником. Под стражей он будет находиться до 24 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере примерно 176 млн рублей.

До этого в Сети появились сообщения, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задержали сотрудники украинских правоохранительных органов. Задержание произошло после отказа чиновника стать послом в Великобритании. Официально данная информация не подтверждена.