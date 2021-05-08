Зеленский с послами Евросоюза и G7 приехал в Донбасс

https://static.news.ru/photo/1421e21e-aff0-11eb-83e7-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза прибыл в Луганскую область. В Донбасс делегация политиков приехала по случаю Дня памяти и примирения, который в стране отмечают 8 мая, сообщила пресс-служба главы республики.

Там уточнили , что украинский лидер в ходе визита принимает участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Ранее по случаю памятной даты Зеленский в публикации в своём Telegram-канале назвал нацизм абсолютным злом. Он напомнил, что русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, британцы, французы и представители многих других народов жертвовали жизнями в борьбе с гитлеровской Германией.

Любой человек, который пытается оправдать нацизм, заслуживает только осуждения, подчеркнул президент Украины.

Вместе с тем, как заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, проблема фашизма остаётся для Украины по-прежнему актуальной. По словам депутата, в телеэфире страны продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.