Зеленский рассказал об ожиданиях от НАТО Зеленский: Украина ждет четкого сигнала, что ее примут в НАТО

Фото: president.gov

Официальный визит Президента Украины в Королевство Нидерланды

Украинские власти ждут от НАТО четкого сигнала, что страна будет принята в состав Альянса после завершения конфликта, заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды. Он добавил, что в Киеве уверены в успехе предстоящего контрнаступления, передает РИА Новости.

Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после войны, — цитирует агентство слова украинского лидера.

Ранее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение о принятии Украины в состав НАТО должно быть принято всеми участниками Блока. Он также отметил, что в настоящее время Вашингтон и его союзники сосредоточены на предоставлении Киеву поддержки.

В апреле глава Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что все страны-участницы дали предварительное согласие на вступление Украины. При этом он подчеркнул, что сейчас главной задачей для военно-политического блока является «обеспечение победы Украины над Россией».

Политолог Юрий Светов заявил, что у Украины имеется шанс войти в НАТО только в случае реализации плана по ее объединению с Польшей. Кроме того, по его словам, вхождение Украины приведет к опасным последствиям для всех членов Альянса.