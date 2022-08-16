Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат», сообщает The Washington Post. По словам украинского лидера, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту.
Это очень понятные санкции, они очень простые. Речь не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год, и вы увидите результат, — заявил Зеленский.
Ранее предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.