Зеленский признался премьеру Италии в слабом прогрессе по Донбассу

https://static.news.ru/photo/f1914a00-bd42-11ea-b807-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Джузеппе Конте Фото: Fabio Cimaglia.Lapres/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с итальянским премьером Джузеппе Конте. Политики обсудили в том числе ситуацию в Донбассе. Представитель Киева заявил, что процесс урегулирования конфликта на юго-востоке страны слабый.

Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договорённостей парижского саммита в нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств, — передаёт официальный сайт президента Украины.

В «нормандскую четвёрку» входят РФ, Украина, Франция и ФРГ. Последний саммит на высшем уровне состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны подписали итоговое коммюнике, предполагавшее дальнейшее выполнение Минских соглашений, разработанных в 2015 году. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Очередное её заседание прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

Кроме того, Зеленский и Конте обсудили восстановление авиасообщения между Римом и Киевом, экономических связей, нарушенных пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Также президент Незалежной поблагодарил Италию за помощь в ликвидации последствий паводков в западных регионах. Республика оперативно предоставила стране гуманитарные грузы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия во время переговоров в Берлине (Германия), посвящённых конфликту на юго-востоке Украины, собирается потребовать от властей Украины скорейшего закрепления в конституции страны правового статуса Донбасса и представления перечня удерживаемых лиц.