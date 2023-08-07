Зеленский пригрозил уничтожить черноморский флот России Зеленский: Россия останется без кораблей, если продолжит атаковать порты Украины

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет уничтожать корабли черноморского флота России, если блокада портов страны продолжится. В беседе с украинскими изданиями он назвал справедливой защитой удары по кораблям России.

Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое. У нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать, — сказал он.

5 августа представитель МИД РФ Мария Захарова осудила нападение ВСУ на российское гражданское судно. Она подчеркнула, что террористические атаки Киева не останутся без ответа, а их авторы неминуемо понесут наказание.

По словам Захаровой, ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя Василия Малюка, который со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке украинских морских дронов на танкер РФ в Черном море. По его словам, в результате нападения получили ранения сотрудников экипажа. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.