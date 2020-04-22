Зеленский предложил сократить число правоохранительных органов

https://static.news.ru/photo/8d21c956-84a2-11ea-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за сокращение количества правоохранительных органов в стране.

Я не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

По его мнению, их численность не идёт на пользу, а лишь способствует «размытию ответственности». Сложившуюся ситуацию Зеленский охарактеризовал как «правоохранительный хаос».

Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер пообещал продолжить перестановки в кабмине до получения «идеального правительства». Он подчеркнул, что неприкосновенных среди министров нет, поэтому те, кто не способен исполнять свои обязанности, будут лишаться должностей.