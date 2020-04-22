Зеленский предложил сократить число правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за сокращение количества правоохранительных органов в стране.
Я не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов, — цитирует украинского лидера РИА Новости.
По его мнению, их численность не идёт на пользу, а лишь способствует «размытию ответственности». Сложившуюся ситуацию Зеленский охарактеризовал как «правоохранительный хаос».
Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер пообещал продолжить перестановки в кабмине до получения «идеального правительства». Он подчеркнул, что неприкосновенных среди министров нет, поэтому те, кто не способен исполнять свои обязанности, будут лишаться должностей.