Зеленский пообещал жёстче управлять Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стал менее доверчивым и более жёстким за год пребывания у власти. По его словам, он больше не питает иллюзий в отношении бескорыстности и честности многих чиновников и политиков.
Такое признание глава государства сделал в интервью для документального фильма «Год президента Зеленского». Он был показан в эфире украинских телеканалов.
Ты начинаешь говорить с человеком, веришь, что он пришёл с хорошим проектом для государства. А очень много людей, которые крутятся в политике, работают только на себя. Их задача простая: нестабильность в стране даёт возможность некоторым финансовым группам зарабатывать здесь огромные деньги, — рассказал Зеленский.
Однако, подчеркнул он, эти деньги в итоге чиновники тратят не на Украине, потому что «они не любят эту страну, этот народ».
Президент выразил сожаление, что на некоторый людей растратил слишком много времени, «будучи с ними очень либеральным». Он признался, что пришёл к пониманию: ему следовало вести себя более жёстко с самых первых дней пребывания в должности.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинский лидер пообещал продолжить перестановки в кабинете министров, пока страна не получит «идеальное правительство». По его словам, среди чиновников «нет неприкосновенных».
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