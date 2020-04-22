Зеленский пообещал жёстче управлять Украиной

https://static.news.ru/photo/0ae8c570-84b6-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стал менее доверчивым и более жёстким за год пребывания у власти. По его словам, он больше не питает иллюзий в отношении бескорыстности и честности многих чиновников и политиков.

Такое признание глава государства сделал в интервью для документального фильма «Год президента Зеленского». Он был показан в эфире украинских телеканалов.

Ты начинаешь говорить с человеком, веришь, что он пришёл с хорошим проектом для государства. А очень много людей, которые крутятся в политике, работают только на себя. Их задача простая: нестабильность в стране даёт возможность некоторым финансовым группам зарабатывать здесь огромные деньги, — рассказал Зеленский.

Однако, подчеркнул он, эти деньги в итоге чиновники тратят не на Украине, потому что «они не любят эту страну, этот народ».

Президент выразил сожаление, что на некоторый людей растратил слишком много времени, «будучи с ними очень либеральным». Он признался, что пришёл к пониманию: ему следовало вести себя более жёстко с самых первых дней пребывания в должности.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский лидер пообещал продолжить перестановки в кабинете министров, пока страна не получит «идеальное правительство». По его словам, среди чиновников «нет неприкосновенных».