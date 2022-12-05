Зеленский подписал с Черногорией договор о вступлении Украины в НАТО Украина и Черногория подписали декларацию о поддержке членства Киева в НАТО

Фото: shutterstock.com

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Черногории Дритан Абазович по видеосвязи подписали декларацию о евро-атлантической перспективе Киева. Об этом сообщает пресс-служба черногорского правительства. Ранее президент страны Мило Джуканович вместе с восемью лидерами стран Восточной Европы выразил поддержку поданной в конце сентября заявке Украины на членство в НАТО.

Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать, — заявил Абазович после подписания документа.

Он также отметил, что его страна приняла больше всего украинских беженцев в регионе Западных Балкан, в настоящее время там находятся около 10 тысяч украинцев и их число, по словам Абазовича, за время зимы может увеличиться. Премьер-министр подчеркнул, что Киев может рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь Подгорицы.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша старается втянуть НАТО в конфликт на Украине. При этом страны Европы не готовы отправлять своих солдат на Украину, отметил он.

В свою очередь подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе предположил, что поставки оружия и финансовая поддержка Украины Западом представляют собой провокацию, направленную на то, чтобы уничтожить Россию и российскую армию, заставив ее нанести ядерный удар. Он уверен, что политики нацелены на боевые действия и победу, хотя некоторые из них полагают, что нынешней ситуации можно было бы избежать.