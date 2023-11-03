Зеленский подписал рекомендованный Еврокомиссией закон Зеленский сообщил о подписании рекомендованного ЕК закона о нацменьшинствах

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о том, что он подписал принятый парламентом закон о национальных меньшинствах. Таким образом глава государства выполнил рекомендацию Еврокомиссии.

Подписал сегодня важный закон о национальных общинах. Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции, — сказал украинский лидер.

По его словам, новый закон создаст дополнительные гарантии для национальных меньшинств на Украине. Зеленский указал, что документ увеличивает шансы начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Закон о национальных меньшинствах Верховная рада Украины приняла в конце 2022 года. Он гарантирует представителям ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка «в пределах, не противоречащих закону». В сентябре 2023 года парламентарии утвердили поправки в закон, уточняющие порядок определения населенных пунктов, в которых меньшинства составляют основную часть населения. Также поправки позволили использовать языки нацменьшинств в рекламе, на различных мероприятиях и издавать на них бесплатные учебники для школьников. При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в сообщество. В ЕС хотят объявить об этом к декабрю. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выполнил 79% требований для членства в Евросоюзе. Он отметил, что это хороший показатель.