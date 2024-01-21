Зеленский оценил закон о мобилизации Channel 4: Зеленский назвал закон о мобилизации важным, разумным и справедливым

Фото: president.gov.ua

Законопроект о мобилизации является «важным, разумным и справедливым», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4. По словам главы государства, служащие в армии нуждаются в замене.

Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее, — пояснил президент.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что правительство страны повторно подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. По словам замминистра, это произойдет в течение нескольких недель.

Зеленский ранее заявил, что ни один украинец не может позволить себе «просто дышать воздухом». По его словам, пока страна находится в состоянии конфликта, ее граждане должны работать либо в тылу, либо на фронте.

Как сообщалось, украинские врачи начали требовать от мужчин призывного возраста справки из военкомата перед госпитализацией. В частности, такие жалобы поступали от жителей Харькова и Ивано-Франковска. В случае отсутствия справки от военкомата мужчинам могут отказать в лечении.