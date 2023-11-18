Зеленский обязал регионы передать на военные нужды Украины $2,66 млрд

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский решил изъять деньги на военные нужды из региональных бюджетов, соответствующая информация опубликована пресс-службой Верховной рады. 17 ноября украинский лидер подписал соответствующий законопроект.

Согласно закону, который украинский парламент принял 8 ноября, на военную промышленность передадут 96 миллиардов гривен ($2,66 млрд). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что будут использованы средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военнослужащих. Этот показатель у них выше, чем у представителей гражданских профессий.

По словам министра, 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов. Еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, оставшиеся 10% распределят между воинскими частями. При этом министр пообещал, что регионам все равно будет оказываться поддержка и помощь.

Ранее бывший министр внутренних дел и бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Зеленский выбран авторитарный и жесткий стиль управления страной. Такой способ распоряжения властью несет негативные последствия для государства и подразумевает скрытые от глаз ошибки, которые непременно аукнутся Зеленскому в будущем, констатировал экс-министр.