На фоне падения рейтингов украинского лидера Владимира Зеленского всё чаще звучат упрёки в его адрес со стороны политической оппозиции. В пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и вовсе заявили, что действующий президент может стать последним в истории страны, которая затем перейдёт к форме парламентской республики. Однако подобная риторика выглядит преувеличением, поскольку недоверие к политикам имеет на Украине общий характер.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» крайне негативно оценил итоги первого года президентства Зеленского. По мнению парламентария, глава государства продолжает заниматься популизмом, но при этом не имеет ответов на вызовы, стоящие перед страной.

Я ещё год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой...». И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту! — заключил Рабинович.

Такого рода заявления не являются неожиданностью, учитывая, что «Оппозиционная платформа» («ОП») — откровенно пророссийская партия, тесно связанная с Кремлём на самых разных уровнях, и «хоронят» Зеленского как политика там регулярно. Сейчас же на руку Рабиновичу и его однопартийцам играют и результаты соцопросов: хлёсткие высказывания в адрес действующего президента можно подкрепить данными о падении народной поддержки.

Но даже несмотря на это, риторика «ОП» выглядит явным преувеличением и попыткой выдать желаемое за действительное.

Владимир Зеленский Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look press

Согласно данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, уровень поддержки Зеленского и пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») устойчиво снижается. Хотя связано это конечно же с невыполненными предвыборными обещаниями и непопулярными реформами, действующий лидер и СН всё равно остаются самыми востребованными в стране политическими силами. Так, среди тех граждан, которые уже определились с предпочтениями на будущих выборах, за Зеленского намерены проголосовать 34,6%. Ещё 30% из числа неопределившихся также симпатизируют президенту. Для сравнения: Юрия Бойко из «ОП» поддерживают 20% и 18% соответственно. Немногим меньше респондентов (16,1% и 14,5%) выступили на стороне бывшего президента Украины Петра Порошенко. Показатели других потенциальных кандидатов на пост главы государства ещё хуже.

Смена политического строя — с президентской на парламентскую республику, — предполагала бы, в первую очередь, наличие мощной партии или хотя бы консенсуса между наиболее популярными. Однако сейчас на Украине не просматривается ни того, ни другого: сложно представить договорённости между «СН», лоббирующей интересы Москвы «ОП» и порошенковской «Европейской солидарностью». И даже падение поддержки Зеленского и «Слуги народа» не подразумевает автоматического перетекания их электората к конкурентам, поскольку негативные итоги правления Порошенко ещё не забыты населением, а выбор в пользу Бойко (и «ОП» в целом) означал бы возвращение в кремлёвскую орбиту. Ещё один маркер того, что недовольство украинцев политиками носит общий характер, а не сосредоточено лишь на действующей власти, — число тех, кто не собирается идти на выборы или же не видит среди кандидатов «своего»: 11,4% и 13,9% респондентов соответственно.

Всё это, впрочем, не облегчает положение Зеленского. Если переломить тренд ему в краткосрочной перспективе не удастся, то давление со стороны оппонентов лишь усилится. Это же ослабляет и позиции президента в диалоге по Донбассу с Россией, представители которой не упускают случая указать на снижение популярности украинского лидера.

Определённое окно возможностей для укрепления положения Зеленского создаёт тот факт, что наиболее спорные решения, вроде снятия моратория на продажу земли, властью уже приняты, а они в значительной степени и сказывались на падении рейтинга. Если их негативный эффект удастся уравновесить популярными среди населения мерами, например, давно обещанным снижением тарифов, перспективы президента не будут выглядеть безнадёжными.