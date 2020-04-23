Зеленский назвал условия снятия карантина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом. По его словам, для снятия карантина есть два обязательных условия.
Он поддержал решение правительства страны о продлении ограничительных мер до 11 мая и заявил, что у властей есть чёткий план действий, состоящий из пяти этапов, которые в ближайшее время озвучат.
Для снятия запретов требуется сохранение или увеличение в пределах пяти процентов в течение 10 дней,
Политик отметил, что всем хочется скорее завершить карантин, однако спешить нельзя.
Поэтому ещё немножечко терпения и самодисциплины, — заключил он.
Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что Киев получит финансовую помощь от Еврокомиссии в размере €1,2 млрд. По словам Зеленского, ЕК уже формально объявила об этом решении.
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