Зеленский назвал условия снятия карантина

https://static.news.ru/photo/2586c610-857a-11ea-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом. По его словам, для снятия карантина есть два обязательных условия.

Он поддержал решение правительства страны о продлении ограничительных мер до 11 мая и заявил, что у властей есть чёткий план действий, состоящий из пяти этапов, которые в ближайшее время озвучат.

Для снятия запретов требуется сохранение или увеличение в пределах пяти процентов в течение 10 дней, отметил глава государства в Facebook. Одновременно больницы не должны быть заполнены более чем наполовину.

Политик отметил, что всем хочется скорее завершить карантин, однако спешить нельзя.

Поэтому ещё немножечко терпения и самодисциплины, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что Киев получит финансовую помощь от Еврокомиссии в размере €1,2 млрд. По словам Зеленского, ЕК уже формально объявила об этом решении.