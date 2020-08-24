Зеленский надеется на прекращение боёв в Донбассе в этом году

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе прекратятся в течение 2020 года.

По его словам, никто из команды прошлого главы страны Петра Порошенко не хотел прекращения войны так сильно, как этого хочет он.

Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления — никто такого не делал, — поделился он в интервью Euronews.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной, писал NEWS.ru.