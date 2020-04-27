Зеленский и Макрон сочли необходимым продолжение переговоров по Донбассу

https://static.news.ru/photo/bba0412a-1acd-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон заявили, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны продолжаться.

Этот вопрос украинский и французский лидеры обсудили во время телефонного разговора 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.

В ходе разговора отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира в Донбассе, — говорится в сообщении.

Макрон и Зеленский уделили особое внимание ситуации на востоке Украины, соблюдению договорённостей и обмену пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.