Зеленский и Макрон сочли необходимым продолжение переговоров по Донбассу

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон заявили, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны продолжаться.
Этот вопрос украинский и французский лидеры обсудили во время телефонного разговора 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.
В ходе разговора отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира в Донбассе, — говорится в сообщении.
Макрон и Зеленский уделили особое внимание ситуации на востоке Украины, соблюдению договорённостей и обмену пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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