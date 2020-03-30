На территории Украины продолжает расти число заражённых коронавирусом COVID-19. Пока что в стране действует режим карантина, однако аналитики не исключают и того, что власти примут решение о введении чрезвычайного положения. При этом любой сценарий представляет серьёзную угрозу для украинского президента Владимира Зеленского.

По официальным данным, к утру 30 марта на Украине было зафиксировано в общей сложности 480 случаев заражения коронавирусом, при этом 62 из них зарегистрированы лишь за последние сутки. Число летальных исходов достигло одиннадцати, а успешно излечить удалось шесть человек. Ещё сотни людей сообщили в Центр общественного здоровья Украины о симптомах, схожих с теми, что наблюдаются при заражении COVID-19.

Пока власти страны пытаются обойтись без объявления чрезвычайного положения, введя карантин. Впрочем, даже в этих рамках меры достаточно жёсткие: почти две недели на Украине не работает метро, в Киеве закрыты рестораны и торговые центры. Президент Зеленский 29 марта выступил с видеобращением к населению, призвав продолжать следовать режиму самоизоляции и оценив перспективы распространения заболевания.

Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый — от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности, — подчеркнул украинский лидер.

Второго или третьего сценария (25% больных и более 50% одновременно заражённых коронавирусом), по словам Зеленского, медицинская система Украины просто не выдержит. Такого рода алармистские предупреждения вполне можно принять за прощупывание почвы и подготовку населения к последующему введению чрезвычайного положения. Тем более, что Зеленский уже делал соответствующие «намёки», например, высоко оценив действия китайских властей в борьбе с эпидемией.

Опыт Китая показывает, что непопулярные и жёсткие решения побеждают вирус и спасают жизни, — заявлял он.

Однако в отличие от КНР, экономика которой стремительно росла в последние годы и потому пережила «простой» в связи с вспышкой вируса, Украина находится в гораздо более сложном положении. Даже недавно введённый карантин уже серьёзно ударил по украинским экономическим показателям и, учитывая рост числа инфицированных, это «проседание» наверняка будет долгосрочным. Как сообщили в Торгово-промышленной палате Украины, в конце марта в стране вынужденно не работали порядка 4 млн человек, а около 700 тысяч — потеряли работу.

В этих условиях Зеленский оказался перед непростым выбором. Дальнейшее принятие непопулярных и жёстких мер по образцу Китая может настроить против президента значительную часть населения. Учитывая, что рейтинги главы государства и так в последние месяцы, ещё до распространения на Украине коронавируса, падали, сейчас любой шаг может обрушить уровень одобрения его деятельности.

Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press

При этом бездействовать Зеленский также не может. Без радикальных шагов, очевидно, число заражённых будет лишь расти, и последствия для президента будут вновь негативными. Не в пользу украинского лидера играет и тот факт, что фактически вся ответственность за происходящее в стране автоматически перекладывается на него, ведь правящая партия «Слуга народа» — пропрезидентская.

Сложившаяся ситуация может привести к росту поддержки населением других украинских политиков, например, главы МВД Арсена Авакова. Аналитики неспроста рассматривают его как одну из влиятельнейших политических фигур в стране: свой пост министр занимает долгие годы, он же фактически выступает медиатором между националистически настроенными радикалами и верхушкой. И, в отличие от Зеленского, он не скован либеральным имиджем последнего, а, значит, может позволить себе инициировать действительно жёсткие меры без потери рейтинга. Тем более, что пока он оставляет себе пространство для манёвра. По словам министра, режим ЧП в стране на данный момент не нужен, а вот комендантский час вполне может быть введён.