Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и украинский президент Владимир Зеленский поддержали стремление американского лидера Дональда Трампа к мирному урегулированию ситуации на Украине, сообщила пресс-служба итальянского правительства. Европейский политик отметила важность немедленного и безусловного прекращения огня для достижения устойчивого мира.
В ходе встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира, способного гарантировать безопасность, — написано на сайте правительства.
В ходе встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилиям американского президента по поиску справедливого мира, который обеспечит безопасность. Также премьер Италии приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня.
Ранее Зеленский назвал свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане «исторической». Глава Украины отметил, что коллеги успели обсудить ключевые вопросы урегулирования конфликта. Зеленский также подчеркнул важность переговоров о прекращении огня и долгосрочном мире. Впрочем, Белый дом пока не раскрыл детали беседы. Украинский политик остался доволен проведенным диалогом с Трампом.