Кирилл Дудров

Зеленский и его итальянский коллега поддержали Трампа по украинскому миру Зеленский и Мелани поддержали Трампа по достижению мира на Украине

26 апр 2025 в 23:34

Фото: AP/ТАСС

Эмманюэль Макрон (в центре слева) и президент Украины Владимир Зеленский (в центре)