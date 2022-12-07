Россиянку задержали в Германии за участие в подготовке госпереворота Der Spiegel: в Германии задержали россиянку за участие в подготовке госпереворота

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота, передает газета Die Zeit. Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России. Стражи порядка проводят одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг.

Газета указывает, что полиция проводит обыски 130 домов и квартир правых радикалов, готовивших государственный переворот. В рамках одной из крупнейших операций участвует более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, 25 человек уже задержаны.

По информации издания, в планах подозреваемых были, в частности, «вооруженное нападение на бундестаг и задержания политиков». Планировалось, что некоторые представители сил безопасности проявят солидарность с террористической группой, что привело бы к «перевороту».

В Генпрокуратуре Германии сообщили, что подозреваемые в подготовке госпереворота создали совет с подобными правительственным структурами и его военное крыло. В ведомстве добавили, что подозреваемые связывались с российскими представителями, но не получали поддержки.

Ранее полиция ФРГ арестовала 31-летнего жителя Гамбурга, владельца пророссийского канала в мессенджере Telegram. Ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в использовании литеры Z, ставшей символом специальной военной операции России на Украине.