В Вооруженных силах Украины работают более 50 тысяч женщин, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в ходе Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве, передает агентство «Укринформ». По ее словам, свыше 5 тысяч из них находятся на передовой.
Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин, — сказала замминистра.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. Глава государства отметил, что ежедневные потери ВСУ в мае были в несколько раз выше — от 100 до 200 убитыми. Президент при этом отказался называть общее число потерь с момента начала специальной операции России.