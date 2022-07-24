На Украине назвали число женщин в рядах ВСУ Замминистра обороны Украины Маляр: более 50 тысяч женщин работают в ВСУ

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global look Press

В Вооруженных силах Украины работают более 50 тысяч женщин, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в ходе Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве, передает агентство «Укринформ». По ее словам, свыше 5 тысяч из них находятся на передовой.

Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин, — сказала замминистра.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. Глава государства отметил, что ежедневные потери ВСУ в мае были в несколько раз выше — от 100 до 200 убитыми. Президент при этом отказался называть общее число потерь с момента начала специальной операции России.