Замгенсека ООН заявил о неготовности стран противостоять биотерроризму

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Заместитель генсекретаря ООН Владимир Воронков заявил о неготовности мирового сообщества к противостоянию биотерроризму. По его словам, это выявила пандемия коронавируса.

Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм. Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную, — цитирует его ТАСС.

На данный момент в мире зафиксировано более 11,4 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 534 тысяч человек, а выздоровели более 6,1 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавирусной инфекции нового типа в столице. Он выразил надежду на то, что этого не произойдёт.

Как информировал NEWS.ru, ВОЗ следит за испытаниями российской вакцины от коронавируса. Также для всех разработчиков лекарства от инфекции будут организованы тесты солидарности.