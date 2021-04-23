Захарова вспомнила Чапека из-за дипломатического скандала с Чехией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на действия властей Чехии, которые благодарят страны Европы за поддержку в дипломатическом противостоянии с РФ. При этом дипломат в Facebook процитировала чешского писателя Карела Чапека.
Захарова
Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна». То же самое, — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что продолжения фразы не помнит, желающие могут его найти сами.
Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.
Ранее стало известно, что антироссийская риторика Чехии связана с попытками верхушки западных политиков разрушить «хрупкую материю международной стабильности». Так считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал Чехию страной ограниченного суверенитета, а обвинения России в причастности к взрывам во Врбетице — «убогой и низкой ложью».