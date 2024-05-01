Захарова отреагировала на заявление Латвии о разрешении ударов по РФ Захарова: Латвия должна предъявить список стран, разрешивших «бить по России»

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Мария Захарова

МИД Латвии должен огласить список стран, которые передали Украине различные вооружения, разрешив при этом наносить удары по объектам на территории России, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что перечень данных государств развеет сомнения в правдивости заявления внешнеполитического ведомства страны.

МИД Латвии: «Украина уже получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории». МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет, — написала она.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что сейчас есть западные страны, которые не только передали Украине оружие, но и разрешили его использование для ударов по России. Дипломат признала, что государства меняют отношение к передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения в РФ. При этом, по ее словам, публично о снятии данного ограничения не сообщалось, поскольку такое лучше не обсуждать вслух.

До этого в Латвии прошли учения «Стойкий защитник — 2024», участие в которых приняли 14 стран-членов НАТО. По данным The Wall Street Journal, их целью была отработка плана действий на случай вторжения войск в республику.