Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи саммитом по Крыму

https://static.news.ru/photo/5b96aa84-d0d5-11eb-9688-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти мазохистами, комментируя планы проведения международного саммита «Крымской платформы». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По её мнению, раньше Киев хотел вернуть Крым, а сейчас желания уже поскромнее — им просто нужно яркое мероприятие.

От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «Сколько ни говори „халва“, во рту слаще не станет». Мазохисты, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что Украина инициировала создание «Крымской платформы» — международной площадки для обсуждения путей возврата Крыма.

Как заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, без России киевская инициатива «Крымская платформа» полностью теряет свой смысл. По его мнению, на саммит вряд ли приедут лидеры ведущих стран Запада. В Киеве ждут разве что лидеров Латвии, Литвы, Эстонии или Польши.