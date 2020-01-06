В результате забастовок, проходящих во Франции, Национальному обществу железных дорог Франции (SNCF) нанесён ущерб в размере €600 млн.
Об этом сообщил глава компании Жан-Пьер Фаранду. По его словам, действительная сумма ущерба превышает указанную, так как компании пришлось выплачивать компенсации путешественникам и отправителям грузов.
Фаранду отметил, что акции протеста против пенсионной реформы оказывают пагубное влияние на показатели SNCF за 2019 год.
Мы потеряли почти 600 млн евро, не считая компенсаций для путешественников и отправителей грузов, — передаёт ТАСС его слова.
Забастовки профсоюзов во Франции продолжаются с 5 декабря. В результате на железных дорогах страны сложилась сложная ситуация: большая часть региональных, междугородних и пригородных поездов не выполняют свои маршруты.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал выступающих против пенсионной реформы граждан найти компромисс на переговорах с правительством.