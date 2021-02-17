Янукович назвал виновных в ситуации с Донбассом и Крымом

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В войне в Донбассе и в том, что Крым вошёл в состав РФ виновны лидеры «евромайдана» Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов. Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. По мнению бывшего главы государства. названные им люди должны понести наказание. Заявление опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В среду парламент Украины сообщил о необходимости завершения расследования преступлений, совершённых во время «революции достоинств» и привлечь всех виновных в гибели людей к ответственности.

Янукович считает данное постановление Рады сомнительным. По его мнению, оно расколет украинское общество на победителей и побеждённых. Также экс-президент отметил, что тезис о том, что майдан является «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы», с учётом событий последних семи лет звучит издевательски.

Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия — Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе, — сообщается в тексте заявления Януковича.

Экс-президент Украины считает, что национального примирения не произойдёт до тех пор, пока власти Украины и Запад не признают правду о событиях 2014 года.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет не исключил возвращения звания Героя Украины Степану Бандере. При этом он выразил надежду на здравомыслие украинцев. Комментарий последовал после того, как Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «Герой Украины» Степану Бандере. Об этом писал NEWS.ru.