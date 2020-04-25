Wizz Air возобновит рейсы из Лондона

Авиакомпания Wizz Air сообщила о частичном возобновлении рейсов из лондонского аэропорта Лутон. Вылеты начнутся с 1 мая.
Самолёты будут летать в Будапешт, Тенерифе, Лиссабон и несколько городов Румынии,
В организации отметили, что пассажирам будут выдавать дезинфицирующие салфетки, а лайнеры начнут обрабатывать по ночам. Кроме того, в течение всего полёта экипаж будет в перчатках и масках.
Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока. В течение месяца самолёты компании будут летать по 53 маршрутам, минимальное число рейсов туда — обратно составит 494
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