Европа

Wizz Air возобновит рейсы из Лондона

16:00, 25 апреля 2020
Фото: christophe vandercam/imageBROKER.com/Global Look Press

Авиакомпания Wizz Air сообщила о частичном возобновлении рейсов из лондонского аэропорта Лутон. Вылеты начнутся с 1 мая.

Самолёты будут летать в Будапешт, Тенерифе, Лиссабон и несколько городов Румынии, передаёт Reuters.

В организации отметили, что пассажирам будут выдавать дезинфицирующие салфетки, а лайнеры начнут обрабатывать по ночам. Кроме того, в течение всего полёта экипаж будет в перчатках и масках.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока. В течение месяца самолёты компании будут летать по 53 маршрутам, минимальное число рейсов туда — обратно составит 494

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