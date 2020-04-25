Wizz Air возобновит рейсы из Лондона

https://static.news.ru/photo/d9b082ac-86f6-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: christophe vandercam/imageBROKER.com/Global Look Press

Авиакомпания Wizz Air сообщила о частичном возобновлении рейсов из лондонского аэропорта Лутон. Вылеты начнутся с 1 мая.

Самолёты будут летать в Будапешт, Тенерифе, Лиссабон и несколько городов Румынии, передаёт Reuters.

В организации отметили, что пассажирам будут выдавать дезинфицирующие салфетки, а лайнеры начнут обрабатывать по ночам. Кроме того, в течение всего полёта экипаж будет в перчатках и масках.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока. В течение месяца самолёты компании будут летать по 53 маршрутам, минимальное число рейсов туда — обратно составит 494