Взрывы в Киеве прозвучали в районе военного завода «Артем»

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца. Завод находится возле станции «Лукьяновская», о повреждении которой ранее сообщали местные власти.

Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе, — сказал очевидец.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждал, что станция метро была повреждена в результате взрывов. При этом подземный транспорт продолжает ходить в соответствии с расписанием, но на станции «Лукьяновская» остановки нет. Подземка используется в качестве укрытия.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что всего в Киеве зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. Кличко сообщал также о пожаре на территории склада. По словам мэра украинской столицы, в Киеве работает ПВО. Украинские СМИ также сообщили о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил о двух взрывах в городе. По его словам, они прогремели на объектах критической инфраструктуры, на которых впоследствии возник пожар. Еще шесть взрывов зафиксировали в Харькове, где после этого возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта.