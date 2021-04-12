Выступавший против «Спутника V» глава МИД Чехии ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/cd23d13a-9b84-11eb-95eb-96000091f725_660.jpg Томаш Петржичек Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, выступавший против поставок в страну российской вакцины «Спутник V», объявил о своём уходе в отставку. Должность главы МИД он занимал с осени 2018 года.

Петржичек объявил о своём решении в ходе брифинга, который транслировался Чешским ТВ. Ожидается, что его место займёт Лубомир Заоралек, уже руководивший внешнеполитическим ведомством с 2014 по 2017 год.

Президент Чехии Милош Земан давно настаивал на отставке Петржичека. Глава республики был недоволен позицией министра по тендеру на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Петржичек настаивал на исключении компаний из КНР и России из конкурса из-за якобы угрозы безопасности страны в случае их победы. Кроме того, министр был активным противником применения в Чехии вакцины «Спутник V» до её одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Как сообщал NEWS.ru, президент Милош Земан назначил нового министра здравоохранения страны. Им стал Пётр Аренбергер. Прежний глава Минздрава Ян Блатны был отправлен в отставку главой правительства Андреем Бабишем без указания причин.