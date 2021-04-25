Высланных из России чешских дипломатов пригласили в Киев

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим чешским коллегой Якубом Кулганеком и пригласил для работы в киевское посольство дипломатов, высланных из России. Информация об этом появилась на странице главы внешнеполитического ведомства в социальной сети 26 апреля.
Кулеба пригласил дипломатов работать в Киеве. По его словам, такой шаг поспособствовал бы усилению дипмиссии Чехии.
Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на её территории. Стоим бок о бок с чешскими друзьями, — написал министр в Twitter.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана о ЧП во Врбетице. По его мнению, чешские власти должны как минимум принести извинения РФ за предпринятые действия по ухудшению отношений. На их восстановление могут уйти годы.
Прага обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.