«Выкручивают руки»: депутат Толмачев о реакции Польши на украинский кризис Депутат Толмачев: европейцы выкручивают Украине руки там, где мы прощали

Фото: IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press

Евроинтеграция для Украины может закончиться тем, что Киеву будут «выкручивать руки» в тех случаях, которые Россия в период сотрудничества прощала, заявил в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал локальные протесты польского населения и предпринимателей против помощи Украине.

Польша уже не сильно скрывает, что при определенных раскладах рассчитывает на часть территории Украины. В этом разрезе очаги агрессии могут быть подмогой сторонникам «Великой Польши». У Киева и Варшавы давно прошёл конфетно-букетный период и началась «бытовуха». Руководители Украины думали, что, когда они попадут в Европу, их будут во всем поддерживать и на этом закончатся все проблемы — вышло ровно наоборот. Там, где мы очень многое прощали, европейцы выкручивают руки и отнимают последнее, — сказал депутат.

Толмачев заявил, что местным политикам придется учитывать то, что избиратели не готовы платить за «авантюры своих вождей». По его словам, сложившийся в Евросоюзе кризис — политически сконструированный.

Европейцы готовятся к своим выборам и, как всегда, готовы поставить конъюнктурные шкурные интересы выше долгосрочных целей своих народов, — заключил Толмачев.

Ранее сообщалось, что забастовка фермеров, заблокировавших КПП Польши, может спровоцировать на Украине дефицит цитрусовых и морепродуктов, и как следствие, рост цен, предупреждал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Польские аграрии протестуют против бесконтрольного ввоза продукции и требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским дальнобойщикам после 24 февраля 2022 года.