В Чехии половина желающих привиться от коронавируса выбрали «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/3bea4270-9aea-11eb-91e8-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Почти половина жителей Чехии, которые хотели бы сделать прививку от коронавируса, считают, что лучше привиться не зарегистрированной в стране российской вакциной «Спутник V», чем долгие месяцы ждать очереди на европейские препараты. Об этом они заявили в ходе опроса, отвечая на вопрос о своём отношении к процессу вакцинирования.

За «Спутник V» высказались 46,6% участников опроса, передаёт РИА Новости. Впрочем, речь идёт не столько о признании чешским обществом российского достижения фармакологии, сколько о нежелании находиться неопределённое время в листе ожидания, пока настанет их очередь прививаться одобренным препаратом.

Наибольшее желание сделать прививки вакциной «Спутник V», если это поможет ускорить процесс, проявили люди от 60 до 75 лет, преимущественно мужчины, а также жители небольших населённых пунктов с населением не более тысячи человек.

В целом же за последний месяц число желающих вакцинироваться в Чехии возросло на 7%, составив 57% населения. Это существенно больше, чем в соседних Польше, Словакии и Венгрии.

В настоящее время для прививок от коронавируса в республике используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Чехи Милош Земан заявил, что полностью доверяет российскому препарату от коронавирусной инфекции «Спутник V» и готов привиться им, если ему потребуется ревакцинация.