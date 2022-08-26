Вучич сообщил о провале переговоров по Косово Президент Сербии Вучич сообщил о провале переговоров с ЕС и США о въезде в Косово с сербскими номерами

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с представителями ЕС и США заявил, что на данный момент не удалось достичь компромисса по отказу Приштины пускать в Косово автомобили с сербскими номерами, передает РИА Новости. Сообщается, что переговоры спецпредставителя Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара и сербского лидера проходили за закрытыми дверями без заявлений для СМИ.

Нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии, — написал Вучич в соцсетях.

Накануне премьер Косово заявил, что власти самопровозглашенной республики больше не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами. По его словам, 1 сентября, когда будет введен запрет, будет «тихим обычным днем». Если ситуация обострится, то полиция и миротворческие силы НАТО сумеют прекратить конфликт.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово усилилась в июле. Тогда косовские власти объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы. Обстановка нормализовалась только после того, как косовские власти отложили свое решение до 1 сентября.