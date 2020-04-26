Вучич: Сербия не забудет фашистские концлагеря

https://static.news.ru/photo/5a54420a-87cd-11ea-bd8c-fa163e074e61_660.jpgФото: Александар Вучић/facebook.com
Президент Сербии Александр Вучич возложил венки к мемориалу жертв крупнейшего на территории бывшей Югославии фашистского концлагеря Ясеновац. В ходе церемонии глава государства заявил, что Белград не позволит переписывать историю и не забудет фашистские лагеря смерти.
Никогда не забудем Доню Градину, Ясеновац, Ядовно, Дракуличи, Мотики, Шарговац (концлагеря и места военных преступлений. — NEWS.ru) Ни один лагерь, молот, нож или пулю, ни одну братскую могилу или преступление против сербского народа. Не забудем ни одного имени тех, кто проводил политику истребления сербского народа, — цитирует Вучича РИА Новости.
Мемориальный комплекс жертвам Ясеноваца расположен в городе Сремска-Митровица на северо-западе Сербии. Ясеновац представлял собой систему лагерей смерти, созданную хорватским фашистским движением усташей, одноимённый главный концлагерь располагался в 60 км от Загреба.
Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года хорватские пограничники не пустили в страну делегацию министерства обороны Сербии, которая должна была участвовать в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам концлагеря Ясеновац.