Вучич: Сербия не забудет фашистские концлагеря

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Посол России в Боснии и Герцеговине Пётр Иванцов принял участие в церемонии памяти жертв концлагеря Ясеновац в мемориальном комплексе в Доня-Градине. Мероприятие было приурочено к 75 годовщине его освобождения.

Ясеновац был создан хорватскими фашистами в августе 1941 года. Он располагался в 60 километрах от Загреба на территории Независимого хорватского государства, которое сотрудничало с нацистской Германией. Пленники концлагеря были освобождены...