Вучич раскрыл отношение украинцев из Сербии к Путину Вучич: украинцы в Сербии в основном поддерживают Путина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Проживающие в Сербии украинцы в основной своей массе русскоязычные и поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, заявил сербский лидер Александр Вучич после разговора с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, посетившим с визитом Белград. По его словам. которые приводит РИА Новости, подобного нельзя сказать о приехавших в страну россиянах.

Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии — в основном русскоговорящие, намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч, — сказал Вучич, не уточнив, к кому именно относятся озвученные цифры.

Президент Сербии также подчеркнул, что на руководство государства Россия не оказывает никакого политического влияния. Что касается экономики, то и здесь оно, по словам Вучича, «несравнимо меньше, чем германское, несопоставимо».

Ранее Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко и обсудил с ним запрет сербского динара в Косово. По данным СМИ, Приштина намеревалась обязать сербские организации и граждан перейти с динара на евро с начала февраля. Отмечается, что США, Франция, Германия и Италия выступили против данного решения.