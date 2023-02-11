Вучич вынужден ввести санкции против России

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Александр Вучич

Сербии придется ввести антироссийские санкции, этот момент приближается, и речь уже идет не о месяцах, заявил президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что давление со стороны Запада на Белград усилится, передает Telegram-канал «RT на Балканах». По словам главы государства, он постарается тянуть время столько, сколько возможно.

Дайте мне потянуть время столько, сколько возможно. Я буду знать, когда наступит подходящий момент, и я ничего не буду скрывать от людей. Этот момент уже давно приближается, боюсь, что в отношении этого вопрос стоит не о месяцах, — сказал президент Сербии.

Ранее он сообщил, что Белград, отказавшийся вводить санкции против России, из-за обострения конфликта на Украине оказался в центре напряженности между Москвой и Западом. Вучич также отметил, что грядущие избирательные кампании в разных странах и их результаты весьма значимы и могут повлиять на ход украинского противостояния.

По мнению сербского лидера, для Запада важно закрыть доступ России на Балканы. Москва при этом не может допустить, чтобы у Запада была «такая чистая позиция». В результате Сербия «буквально будет между молотом и наковальней», подчеркнул Вучич.