Вучич пожаловался на лицемерие и санкционное давление Запада на Сербию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах западных стран на фоне введения санкций Вашингтона против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). В четверг он говорил об усиливающимся давлении на Сербию и РС БиГ в свете украинского конфликта, передает РИА Новости.

В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил (мировых держав) по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям, — сказал Вучич.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич на своей странице призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность граждан страны в Косово и Метохии. По словам сербского лидера, это входит в обязанности сил Североатлантического альянса, согласно Резолюции 1244 СБ ООН.

Он заявил, что обстановка в Косово и Метохии становится все более серьезной проблемой безопасности. Сербия хочет сохранить мир и стабильность, а также отношения с НАТО, основанные на доверии.