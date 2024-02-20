Вучич пообещал сохранить позицию Сербии по отказу от антироссийских санкций

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Александр Вучич

Белград намерен и далее придерживаться независимой политики по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. Он отметил, что Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против РФ по истечении двух лет с момента начала спецоперации на Украине.

Мы не бьем себя в грудь или что-то подобное, но, как видите, мой ответ вам и впредь будет таким. <...> Нам удается это делать уже два года, — заявил Вучич.

Президент отметил, что Белград принял решение осудить ситуацию на Украине на государственном уровне, однако обозначил позицию не вводить ограничительные меры против России. Вучич объяснил это тем, что страна знает, каково находиться под санкциями.

Ранее стало известно о продлении Евросоюзом действия санкций против России. Согласно постановлению Совета ЕС, ограничительные меры будут действовать до 24 февраля 2025 года. Уточняется, что речь идет о санкциях, введенных в 2022 году после присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вместе с тем европейская сторона не исключила возможности принятия дополнительных ограничительных мер против Москвы в случае необходимости.