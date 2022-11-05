Вучич пообещал придерживаться политики мира в вопросе Косово

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет продолжать придерживаться политики мира и стабильности на фоне напряженности в Косово, сообщает РИА Новости. Накануне он обсудил ситуацию со спецпредставителем ЕС по переговорам Сербии и Косово Мирославом Лайчаком.

Не отступаем от ответственной политики мира и стабильности, — цитирует агентство сербского лидера.

Ранее глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косово. По его словам, никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу».

В сентябре сербский лидер заявил, что власти Косово, несмотря на достигнутые соглашения, возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края. По его словам, уже построены несколько военных объектов и эти работы продолжаются. Он также добавил, что признания Косово не будет.