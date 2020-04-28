Всё население Люксембурга хотят проверить на коронавирус за один месяц

https://static.news.ru/photo/8f79cdd0-8951-11ea-8481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Renckhoff/Global Look Press

Власти Люксембурга планируют за один месяц провести проверку всего населения страны на предмет заражения коронавирусом. Тестирование должно начаться 19 мая.

Европейские СМИ сообщают, что проверять жителей будут на 17 медицинских станциях, развёрнутых специально для этих целей. В день планируется тестировать около 20 тысяч человек.

Население Люксембурга составляет около 600 тысяч человек. На сегодняшний день в стране зафиксировано 3,6 тысячи случаев инфицирования, 90 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, более 50 тысяч медицинских работников в Москве прошли тест на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.