Всё население Люксембурга хотят проверить на коронавирус за один месяц

Власти Люксембурга планируют за один месяц провести проверку всего населения страны на предмет заражения коронавирусом. Тестирование должно начаться 19 мая.
Европейские СМИ сообщают, что проверять жителей будут на 17 медицинских станциях, развёрнутых специально для этих целей. В день планируется тестировать около 20 тысяч человек.
Население Люксембурга составляет около 600 тысяч человек. На сегодняшний день в стране зафиксировано 3,6 тысячи случаев инфицирования, 90 человек скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, более 50 тысяч медицинских работников в Москве прошли тест на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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