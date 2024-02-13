ВСУ потеряли важную военную технику Представитель ВСУ Гуменюк: украинская армия осталась без бронетехники

Фото: МО Украины

На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, ВС России знают об этом, поэтому нечасто применяют свою, передает Telegram-канал издания «Мы Украина».

Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою, — констатировала она.

Ранее украинские военные рассказали, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники: у армии нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем виде. Один из офицеров пожаловался, что в его подразделении отказались от 10 немецких танков Leopard по причине негодности — они пришли в очень изношенном состоянии.

До этого командование ВСУ перебросило на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

При этом военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин заметил, что у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы на Харьковском направлении. Россия, по мнению аналитика, обладает стратегической и тактической инициативой по всей линии боевого соприкосновения и Украине тяжело переходить к полной обороне из-за нехватки ресурсов.