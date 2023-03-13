ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке «Русская весна»: ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке из-за мощнейшего наступления ВС России у Донецка

Фото: МО Украины

«Русская весна» сообщает, что Вооруженные силы России начали мощнейшее наступление у Донецка, из-за чего украинская армия рискует оказаться в котле в Авдеевке. По информации издания, российские военные наращивают усилия по обходу населенного пункта с севера и запада, усилив штурмы севернее линии Опытное — Водяное. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Русские наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и Запада. Особенно усилились штурмы севернее линии Опытное — Водяное, у ВС РФ фиксируются тактические успехи, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Вооруженные силы России начали мощное наступление после взятия Красногоровки. По информации «Русской весны», силы РФ стремятся прорваться на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) на севере населенного пункта.

Кроме того, в настоящее время идут тяжелые бои в Каменке. Издание отмечает, что российские силы заняли лесопосадку севернее населенного пункта, откуда начали атаковать поселок.

Ранее полковник в отставке Эдуард Басурин заявил, что российские войска практически взяли под контроль город Красногоровка к северу от Авдеевки. По его словам, украинские подразделения регулярно бьют из Авдеевки по Донецку и Ясиноватой.