Встреча глав МИД «нормандской четвёрки» может пройти в сентябре

https://static.news.ru/photo/6b762992-e5f4-11ea-a011-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе может состояться в сентябре. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

По словам дипломата, на встрече могут обсудить «формулу Штайнмайера», вопрос проведения местных выборов в Донбассе, способы передачи полномочий на границе, а также полномочия военных.

Как отметил Маас, все привлечённые стороны понимают, что встреча необходима не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, а для того, чтобы обсудить, каким образом реализуются эти решения, пишет РИА Новости.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что сейчас есть все основания полагать, что эта встреча произойдёт в полноценном четырехстороннем формате и к ним присоединится министр иностранных дел России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников глав стран-участниц «нормандского формата» пройдёт 28 августа, после чего должна быть встреча на уровне глав МИД, писал NEWS.ru.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.