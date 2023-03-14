«Время Вучича истекает»: политолог о призывах Сербии к санкциям против РФ Политолог Светов: министр экономики Сербии Баста претендует на место президента Вучича

Фото: IMAGO/Christian Spicker

Александр Вучич

Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал поддержать санкции против России, поскольку претендует на пост главы государства, считает политолог Юрий Светов. В беседе с «360» он пояснил, что время Вучича истекает, избраться президентом тот больше не сможет и в стране возникла потребность в новом лидере.

Время Вучича истекает. Он более не может избираться президентом. Там ищут другого лидера, другого политика. Соответственно, я не исключаю, что министр Баста может выражать такое мнение и претендовать на пост главы государства, — пояснил Светов.

Политолог считает, что заявление Басты отражает мнение сербских элит, которые считают, что поддержка антироссийских санкций позволит стране быстрее вступить в Евросоюз. Более того, на Сербию оказывается сильнейшее давление, из-за чего многие политики задаются вопросами о целесообразности сохранения нейтрального отношения к России, отметил эксперт.

Александр Вучич говорил, что он может присоединиться к санкциям, если поймет, что противодействие ограничениям угрожает жизненным интересам Сербии. Может быть, время подошло, — заключил Светов.

Министр экономики Сербии Раде Баста ранее заявил, что выступает за принятие антироссийских санкций. По его словам, Сербии приходится платить большую цену за неприсоединение к решению других европейских стран по этому вопросу. Кроме того, на главу государства Александра Вучича оказывается сильное давление.