Володин рассказал, почему Запад готов избавиться от Зеленского Володин: США и Евросоюз готовы избавиться от Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США и Евросоюз готовы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал пять причин этого решения.

Низкий уровень поддержки Зеленского среди граждан Украины. Рейтинг его в мае опустился до 17%. Планы по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономические проблемы, поражения на фронте — все это привело к тому, что украинцы хотят видеть во главе государства другого, — привел первую причину парламентарий.

В качестве других причин, по которым Вашингтон и Брюссель хотят избавиться от Зеленского Володин назвал его нелегитимность в связи с окончанием срока президентских полномочий, утрату доверия, неудачи на поле боя и финансовое банкротство страны.

Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться, — заключил Володин.

Ранее Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц с треском проиграли выборы в Европарламент. Он назвал обоих политиков «позором Европы» и подчеркнул, что уже сейчас можно сделать промежуточные выводы о результатах голосования.