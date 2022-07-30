Финские войска провели совместные учения с военными Британии и США

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В Финляндии прошли совместные учения вооруженных сил страны с американскими и британскими военными. В маневрах, получивших название Vigilant Fox («Зоркий лис»), приняли участие 750 человек, сообщает Минобороны Великобритании.

Учения продолжались четыре дня. За это время военнослужащие трех стран отработали взаимодействие между воздушными и сухопутными силами.

Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и совместимость наших вооруженных сил с нашими американскими и финскими союзниками и подтвердили нашу приверженность защите и безопасности Балтийского региона, — заявил замглавы ведомства Джеймс Хиппи.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс пока не планирует размещать военные базы в Финляндии и Швеции. По его словам, дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах не предполагается. При этом власти финского города Лаппеенранта выразили желание разместить базу НАТО в Южной Карелии — области, которая граничит с Россией.

В Кремле отметили, что вступление Финляндии в НАТО является «формальным шагом». Необходимо де-факто смотреть, какие это повлечет угрозы для России. Исходя из этого, будет решаться вопрос симметричных мер против как против страны, так и всего Блока.