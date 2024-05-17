«Война резолюций»: политолог об обвинениях сербов в геноциде в Сребренице Сербский политолог Гайич: Белград подаст в ООН резолюцию за геноцид сербов

Фото: Danilo Balducci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожилая женщина у мемориала в Сребренице, Босния

Белград подаст в ООН ответную резолюцию после обсуждения членами организации «геноцида в Сребренице», так как во время Второй мировой войны было убито более миллиона сербов, уверен сербский политолог Стеван Гайич. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что голосование 23 мая «может открыть ящик Пандоры». По его словам, в ООН начнется война резолюций.

Во время Второй мировой войны было убито более миллиона сербов, немецкие оккупанты и их пособники расстреливали мирных жителей. Когда немцы в ответ получат множество резолюций от Сербии и России, возможно других стран, не удивлюсь, если это будет Польша, то голосование 23 мая может открыть ящик Пандоры, когда начнется война резолюций в ООН, — пояснил эксперт.

По словам политолога, голосование в ООН откладывалось три раза. Это значит, что единства среди стран Запада нет, считает Гайич. Он уточнил, что резолюция о «геноциде в Сребренице» могла быть создана, чтобы рассорить Сербию с мусульманскими странами. Гайич также обратил внимание, что проект принимают в то время, когда Израиль совершает геноцид в Газе. При этом эксперт добавил, что за созданием резолюции стоят Германия и Великобритания.

Посмотрим, на кого Запад смог оказать влияние. Это будет момент истины, потому что резолюция — чисто британская ловушка. Официально ее выдвинули Германия и Руанда, но за Руандой точно стоит Британия, а несчастная Германия хочет отмыться, но в ответ получит множество подобных резолюций, — уточнил Гайич.

Президент Сербии Александр Вучич ранее процитировал слова маршала Советского Союза Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. По его мнению, резолюция о «геноциде в Сребренице», которая будет рассмотрена в Генеральной ассамблее ООН, имеет три цели и одна из них заключается в упразднении Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.