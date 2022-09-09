«Война очень вероятна»: военный эксперт о конфликте Турции и Греции Военный эксперт Баранец: война между Турцией и Грецией очень вероятна

Фото: msb.gov.tr

Война между Грецией и Турцией в восточном Средиземноморье очень вероятна, потому что конфликт назревал давно, рассказал в интервью «360» военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, Анкара не позволит себе потерять влияние в регионе Эгейского моря, где обнаружены крупные запасы нефти.

Война очень вероятна. Тем более такие угрозы уже раздавались из Анкары — она не потерпит того самовольства, которое Греция вытворяет в море, где обнаружены огромные запасы нефти, — рассказал эксперт.

Баранец утверждает, что Греция и Турция конфликтуют уже давно, и даже их корабли при встрече стали направлять друг на друга пушки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что если Греция перейдет к эскалации в территориальных спорах между государствами, страна нанесет моментальный удар. Турецкий лидер отметил, что греческие власти осведомлены о решимости Анкары в этом вопросе и поэтому не совершают рискованных шагов.

5 сентября стало известно, что Греция пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В турецких СМИ отметили, что Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного толка. С середины августа также было отмечено 14 случаев с преследованием патрульных самолетов турецких ВВС со стороны Греции. Последний подобный случай произошел 1 сентября над островом Родос.