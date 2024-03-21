Военный эксперт рассказал, какого вооружения не хватает ВСУ Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не хватает авиации и снарядов

Фото: МО Украины

ВСУ не хватает авиации, танков и снарядов, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя Lenta.ru ситуацию в зоне СВО, военный эксперт уточнил, что дефицит снарядов пока что не критический. При этом у украинской армии достаточное количество мин и беспилотников.

Не хватает, несомненно, авиации, хотя она и есть. Не хватает танков. Также в определенной степени не хватает снарядов, хотя пока критической массы эта нехватка не достигла. А вот беспилотников и мин пока достаточно, — рассказывает эксперт.

По его словам, особенно остро дефицит вооружения ВСУ ощутят на себе примерно через месяц, с дальнейшим продвижением ВС РФ. Заменить все недостающие виды техники одними беспилотниками не получится. Дрон может нести на себе только 2-3 кг, в то время как снаряд большого калибра может пролететь огромное расстояние. Артиллерию, как уточнил капитан, заменить невозможно. Он заключил, что БПЛА наносят только «демонстративный вред».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что для взятия российскими войсками Одессы необходимо будет использовать новейшие технологии и машины для разминирования. По его словам, линия обороны, как и любое инженерное сооружение, представляет определенную проблему для наступающих войск, штурмовать в лоб не следует.