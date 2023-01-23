Военный эксперт рассказал, как быстро в ВСУ освоят танки Leclerc Эксперт Суконкин: освоение танков Leclerc в ВСУ займет от недели до четырех месяцев

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Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что кадровым украинским военным понадобится всего три-четыре месяца на освоение управления французскими танками Leclerc. Однако это не касается мобилизованных украинцев: все надписи в танке сделаны на французском языке, и их замена может занять несколько месяцев. Обучение в этом случае может занять не больше недели, поскольку руководство может расценивать мобилизованных как пушечное мясо.

Если человек толковый, с опытом работы на советской технике, типа украинских Т-64, понимает логику стрельбы из танка, то много времени не понадобится. <...> Обучение может занять три-четыре месяца минимум, чтобы понимали, куда и как стрелять. Если как обезьяна с гранатой, если просто на убой, то [на обучение] хватит недели, — отметил эксперт.

Также Суконкин отметил, что на момент появления Leclerc отличался «чудовищно дорогой» электроникой, однако во время испытаний выяснилось, что вся она перестает работать после первого же попадания бронебойными снарядами. Уничтожить эти танки можно с помощью 125-мм пушек, которыми оснащены танки Т-72, Т-80 и Т-90, а также при помощи ракет «Вихрь» и противотанковых комплексов «Корнет».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине, и уже попросил министра обороны проработать данный вопрос. Он подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта, а военная помощь Украине наступательной бронетехникой не должна ослабить мощности французской армии.